MÄNGUS ON MILJON EUROT ⟩ IKEA aitab hätta sattunud Eesti naised järje peale

«Miks meie, eraettevõte, oleme asunud võitlusesse lähisuhtevägivallaga? Sest meie eesmärk on luua paremat kodust elu ja me ei saa mööda vaadata sellest, et väga paljude jaoks ei ole kodu turvaline koht. Statistika näitab, et rohkem kui kolmandik naisi kogeb vähemalt kord elus paarisuhtes lähisuhtevägivalda. See on inimõiguste rikkumine ja süsteemne risk, mis kahjustab nii üksikisikuid kui kogukondi. Sellised sotsiaalsed probleemid pole inimese isiklik asi, millega peaks ainult oma jõul silmitsi seisma, vaid puudutavad tervet ühiskonda. Seetõttu tahame sellele pühendunud asutuste ja MTÜde kõrval olla üks lähisuhtevägivalla vastase võitluse eestvedajaid,» ütles IKEA Balti turu juht Inga Filipova.