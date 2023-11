Kuid just need omadused, mis teevad kandjal meele rõõmsaks – lamedad ja painduvad tallad, saabaste laius ja pehme vooder –, panevad jalaravispetsialistid pead vangutama. Tegelikult ei soovita nad üldse seda tüüpi saapaid kanda.

Kõrged kontsad ja muud tüüpi liiga kitsad jalatsid on tuntud valulike jalaprobleemide süüdlased. Ent liiga lohvakad kossid ohustavad samuti kandja jalgu, alustades villidest ja nahapaksenditest, lõpetades kõõlusepõletiku ja nikastustega. Asi on selles, et ruumikas saabas koormab jalgade lihaskonna ja kõõlused üle. Lihtsalt öeldes: loksuvaid saapaid kandes näevad jalad muudkui vaeva, et jalavarjud minema ei lendaks.