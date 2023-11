Anonüümseks jääda soovinud ema kirjutas aasta alguses väljaandele The Atlantic ootamatu loo, milles jagas oma perekonna ebatavalist olukorda ning küsis nõu, kuidas ta peaks edasi käituma. Naine alustas oma kirjutist, selgitades, et kui ta abiellus, oli tema abikaasal kaks täiskasvanud last, kuid temal endal polnud veel ühtegi. Paar soovis väga endale ka ühist last, kuid naise abikaasa jaoks oli laste saamine võimatu, sest ta oli lasknud kohe pärast teise lapse sündi teha vasektoomia, mida pole võimalik enam tagasi pöörata.