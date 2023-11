VÄGA JULM ⟩ Naine: kui minu moslemist mees sai teada, et olen rase, läksid asjad halvasti

«Olime koos neli aastat, rasedus oli ootamatu nii talle kui mulle. Abielus me polnud, kuid ega see ei takistanud emaks saamist, vähemalt minu arvates... Ta selgitas mulle kõike ja ütles, et ma peaksin mõistma, et moslemitel on teistsugune traditsioon. Aga mida teha, kui kõik ei läinud plaanipäraselt?» on naine ahastuses.