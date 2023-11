Ranged reeglid, mida Brad Pitti ja Angelina Jolie lapsed peavad järgima

Sel nädalal ilmsiks tulnud Instagrami postituses nimetas Pax oma isa «maailmatasemel per*eauguks» ja «põlastusväärseks inimeseks». Ta süüdistas Pitti selles, et too oli talle põrgut teinud ja et tema nooremad õed-vennad värisevad isa juuresolekul hirmust. 2020. aasta isadepäeval Paxi privaatselt Instagrami kontolt tehtud postitusega kaasnes foto Pittist, kes sai parima meeskõrvalosatäitja Oscari rolli eest filmis «Once Upon a Time... in Hollywood».