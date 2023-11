76-aastane New Yorgis elav Candace Leslie Cima arvab, et igas eas naine võiks välja näha stiilne ega tohiks karta oma välimusega silma paista. Julge naine esitleb oma pilkupüüdvat stiili ka sotsiaalmeedias ja on tänu sellele kogunud suure hulga toetavaid jälgijaid.