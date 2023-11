Idamaa ja lääne segu briti kuningaperes

Mida lähemale tänapäevale paljukiidetud sari «Kroon» jõuab, seda vaiksemaks jääb sellele osaks saav kiidulaul, kuigi nii teostus kui ka näitlejad on heal tasemel. Sammhaaval tänapäevale lähemale jõudes kaotab süžee nii reaalsusest kinnipidamise kui ka improviseeritud dialoogide poolest uudsust. Esiteks on see paljude vaatajate jaoks lähiminevik, mida on kajastatud nii fiktsionaalselt kui ka dokumentaalselt rohkem kui küll. Näis, mis on pakkuda päris viimaste aastate sündmuste järgi tehtud järgmisel neljal viimasel osal, mida saab näha detsembris.

Kingitus kuningas Charlesile

Oletada võib, et selle peale, kui taas kord tuuakse suurejooneliselt vaatajate ette kuningas Charlesi esimene ja ebaõnnestunud abielu Dianaga, lahutus ja naise surm, tahaks rusikaga seina augu lüüa. Üllataval kombel on aga viimased episoodid seriaalis sättinud praeguse kuninga hoopis positiivsesse valgusesse. Esiteks teeb nüüd juba eaka kuninga heaks suure töö ära teda kehastav Dominic West, kellega sõltumata rollist käib kaasas karismaatilisus, seksikus ja balansseerimine kire ning terve mõistuse vahepeal. Kõiki neid omadusi on peetud Charlesi puhul n-ö väheesinevateks, kuigi tema lähedased kinnitavad, et kuningas on elanud Walesi printsina pool elu oma ema kuninganna Elizabethi varjus ning tema parimad ettevõtmised ja hetked on olnud varjutatud vanema põlvkonna müstilisusega ja loomulikult palju kõneainet pakkunud eraeluga.