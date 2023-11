Tunned aeg-ajalt tungivat soovi krõbistada jääkuubikuid? Selgub, et see näiliselt süütu harjumus võib olla seotud sinu keha rauavarudega.

Mõiste «pica» kirjeldab iha süüa või närida aineid, millel pole toiteväärtust — nagu jää, savi, muld või paber. Tung jää söömise vastu on tuntud ka pagofaagia nime all ning see on sageli seotud rauapuudusega.