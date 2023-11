Neuroloog Jekaterina Demjanovskaja sõnul on suu limaskesta hammustamine ohtlik mitte ainult seetõttu, et viirused ja bakterid tekkivatesse haavadesse pääsevad ja selle tagajärjel võib tekkida põletik, vaid see harjumus võib suurendada ka vähki haigestumist.