Meeletu seljavaluga haiglasse toimetatud naisega juhtus analüüside ajal midagi täiesti uskumatut

Šotimaalt Thursost pärit 24-aastane Ceira Sutherland rääkis , et tal diagnoositi teismelisena polütsüstiliste munasarjade sündroom. Naine teadis, et patoloogia tõttu ei pruugi ta kunagi lapsi saada. Vaatamata sellele kasutas ta partneriga seksi ajal alati kaitsevahendeid.

2022. aasta novembri lõpus hakkas Ceira kurtma seljavalu üle. Kui ebamugavustunne levis juba ka roiete piirkonda, pöördus naine kiirabisse. Arstid kirjutasid talle välja valuvaigistid ja saatsid tagasi koju. Ceira oli aga sunnitud haiglasse tagasi pöörduma, sest tema seisund halvenes. Arstid võtsid patsiendilt analüüsid ja mõne aja pärast teatasid, et ta on rase. «Arvasin, et tulemus võib minu sündroomi tõttu olla valepositiivne. Ja kui ma ka läbi mingi ime peaksin rase olema, siis on see väga varajases staadiumis. Ma olin rohkem mures valu pärast, mida kogesin,» meenutab ta.