«Meil on vennaga vanusevahe 11 aastat, praegu olen mina 33, tema on 44 aastat vana. Meie vahel puudub igasugune suhtlus, välja arvatud sünnipäeva puhul kord aastas telefoni teel õnnitlemine. Perekohtumistel ei tee me üksteisest väljagi,» kirjeldab Maria õe-venna külma suhet.

«Ema heidab mulle pidevalt ette, et ma ei loo meie vahel suhtlust. Ema arvates peaksin seda just mina tegema, kuna olen naissoost, mistõttu peaks see minul lihtsamini tulema. Ema toonitab pidevalt, et ma oleksin targem, kuid ma ei taha kasuvennaga suhelda,» räägib naine keerukast suhtest.