Lõpuks tunnistas abikaasa, et ta oli tõesti ühe kõrvalehüppe teinud. «Kuid hiljem, kui asja uurima hakkasin, sain teada, et tema afäär oli kestnud rohkem kui aasta,» räägib naine. Mees viibis vahepeal pikalt komandeeringus ja väidetavalt sealt kõik alguse saigi. Seda teada saades kolis naine oma vanemate juurde, käis pikalt psühholoogi juures ning otsustas lõpuks, et pere on tema jaoks kõige tähtsam ja ta kavatseb oma suhte päästmise nimel pingutada.