Iga keha on kaunis.

Kehapositiivsus jagab olulist sõnumit: sa oled ilus ja su keha on väga tubli. Tänane ühismeedia on täis ületöödeldud pilte ja nende taustal on ühe naise erakordne kehapositiivsus ja rõõmsameelsus eriti värskendav. Võtke eeskuju!