Erakordse sisuga kiri naabritelt üllatas nutva väikelapse vanemaid südamepõhjani

Austraalia noorpaar oli hädas oma väikese titaga, kes õhtuti enne kella kümmet magama ei suikunud ja vahel valjemat häält tegi. Nende mure oli, et see segab naabreid ja võib tekitada pahandusi.

Värske ema leidis naabrite käsitsi kirjutatud sedeli, kus nad kirjutasid, et on vahel väikese lapse nuttu kuulnud. Aga see ei häirinud neid, vaid vastupidi äratas kaastunnet ja nad soovisid vanematele toetust avaldada. Sooja ja südamliku kirja juurde oli lisatud ka veidi beebitarbeid, et maimukeste vanematele veidi heameelt teha ja nende elu lihtsustada, kirjutas Perth Now.