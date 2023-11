Inimene on sotsiaalne loom, kes vajab kokkupuudet teiste inimestega. Üha enam digitaliseerunud maailmas on meil lihtne teistega suhelda ja hoida ühendust, kuid see on vähendanud füüsilist lähedust ning «päriselt» koos veedetud aega. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud üksilduse tungivaks üleilmseks terviseohuks ning selle tõttu loodi järgnevaks kolmeks aastaks uus sotsiaalsetele sidemetele keskenduv komisjon, vahendab The Guardian.