Klippi tantsivast naisest jagas ka laulja ise, olles ülimalt tänulik, et tema fännide seas niivõrd erinevast vanusest inimesi on. 48-aastane räppar, kelle nimi on Curtis Jackson, kirjutas Xi postitatud video juurde, et Mary Jane oli sellel kontserdil ilmselgelt kõige lahedam inimene.