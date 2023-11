«Otsustasin paluda emal vanaema korter maha müüa ja raha mulle anda, sest tahame lõpuks omaenda korteri osta. Aga ema ütles, et mul on korter juba olemas [ämmalt ja äialt ajutiseks kasutamiseks saadud pind] aga temal mitte, nii et nüüd on see tema koht. Miks ta oma otsust muutis ja mida ma tegema peaks?» küsib segaduses olev naine.