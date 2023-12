NAISTEJUTUD ⟩ Perelepitaja Kaido Taim: Mehele on suhtes kõige olulisem, et naine...

Miks te üldse koos olete?

Perelepitaja Kaido Taim on tuhandete paaridega töötades märganud üht tõsist ohumärki – inimesed ei tea, miks nad koos on. Neil puudub teadlikkus ja puudub ka eesmärk. «Alguses võiks küsida, miks inimene astub suhtesse? See küsimus võib kõlada ootamatult. Aga miks te tahate abielluda? See küsimus tundub naiivsena, nad ütlevad, et armastavad teineteist. Aga mida see tähendab? On sul üldse teadlikkus sellest, mida sa tahad, et edasi juhtuks ja mida sa ootad oma partnerilt?» Taim leiab, et on väga tavaline, et äri alustades tehakse korralik plaan ja vaadatakse ressursid üle. Aga suhe – inimese elu suurim investeering – tehakse kinnisilmi iseennast tundmata ja inimesega, keda sa peaaegu ei tunnegi. Ja pole mingit plaani.