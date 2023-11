PARIM KINK? ⟩ Charles sai oma sünnipäeval ootamatu telefonikõne

Briti kuningapere omavahelised halvad suhted kütavad juba aastaid kirgi, kuid alati on väga oodatud uudised ja teated, kui tundub, et kuskilt hakkab jää sulama või keegi teeb leppimiskatse. Näiteks on kuulda olnud, et Walesi printsess Catherine ja tema mehevend Harry on omavahel mõned korrad telefoni teel ühenduses olnud. See annab usku ja lootust, et vendadevahelised suhted kunagi jälle korda saavad.