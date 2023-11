SUUR MURE ⟩ Rahalistes raskustes üksikema: kas käitun valesti, kui ma kõigile lähedastele jõulukinke ei tee?

Anonüümseks jääda sooviv 26-aastane naine kirjutas Redditisse postitatud tekstis, et ta kasvatab kolmeaastast poega ning on juba pikemat aega suurtes rahalistes raskustes, et nii ennast kui ka poega üleval pidada. Naine tunnistas, et ta hakkas hiljuti töötama kolmel töökohal, et nad saaksid endale korterit lubada. See aga tähendas, et nüüd muutus pere keskmine sissetulek niivõrd suureks, et riik ei saa neid rahaliselt toetada.

Pühad tekitavad ärevust

Väikese poja ema sõnas, et ta otsis ühes viisakamas linnaosas kõige odavama korteri, kus on lähedal ka kool, millest oleks pojakesel palju kasu, kuid see võtab tema palgast üsna suure tüki. Ta lisas, et aasta alguses sai ta teada, et pojal on autism, mis tähendab, et laps on toidu osas väga valiv ning ka tema söögi peale kulub seetõttu palju raha.