On üsna tavaline, et armudes kaotame pea ja ei suuda enam loogilisi otsuseid teha. Seda haavatavat poolt oskavad aga osavasti ära kasutada kelmid, kes loovad internetis suhteid selleks, et inimesi petuskeemidesse tõmmata. Sarnasesse olukorda sattus ka üks pahaaimamatu pereema, kes arvas, et on loomas romantilist sidet ühe maailma kuulsaima näitlejaga.