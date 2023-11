Restoranis jultunud ema peale vihastunud naine: kes suudaks sellelt laualt veel süüa?

Kas kujutad ette, et oled rahulikult lõunatamas ja järsku pead oma lauda kellegi võhivõõraga jagama? Ja mitte inimesega, kes samuti päevapraadi naudib, vaid emaga, kes on otsustanud mähkida sinu laual oma last.

Nii juhtus Austraalia naisega, kes jagas oma uskumatut lugu Redditi foorumis. «Sõin parasjagu ja minu kõrvale tuli naine lapsega, suur mahukas kott käes, ja asetas selle lauale. Kui ta lauale üht matikest hakkas laiali laotama, sain aru, mis tal plaanis on, ja juhatasin ta viisakalt tualettruumi poole, mis asus, ausõna, vaid paari meetri kaugusel,» selgitab anonüümseks jääda soovinud naine. «Kuid lapse ema ütles, et tualetis pole mähkmevahetuseks vastavaid tingimusi ja see on täiesti loomulik tegevus. Ta hakkas minuga tõrelema, et tegu on väikese lapsega ja kas ma tõesti tahan, et ta märgades mähkmetes ennast halvasti tunneks,» kurtis naine ja kirjeldas, et söögiisu oli selleks ajaks juba lõplikult kadunud.