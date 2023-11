Naine jagas Redditis oma lugu sellest, kuidas ta tutvus enda kodulinnas mehega, kellel on eelmisest suhtest laps. Naine jäi mehe juurde paar korda ööseks ja seejärel tegi kavaler ettepaneku, et ta võiks nende juurde kolida.

«Mees küsis lapselt mitu korda, kas see on talle okei ja vastus oli jaatav – poeg ei pannud seda pahaks. Viis päeva pärast minu kolimist ütles aga mees, et laps on oma seisukohta muutnud ja on nüüd kategooriliselt selle vastu, et ma nendega koos elan. Tõtt öelda olin šokeeritud, ma ei osanud mitte midagi öelda,» ütles naine.