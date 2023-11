«Järk-järgult kadus seks täielikult. Algul põhjendas mu mees seda sellega, et talle ei meeldinud see, kuidas ma pärast sünnitust välja näen (kuigi ma ei võtnud kaalus juurde). Siis ütles ta, et teda ajab pahaseks segadus majas, et see lihtsalt ajab tuju ära,» kirjeldab naine mehe ebaõiglast nurinat. Naine ütles, et lisaks jätkas ta kõige kõrvalt ülikoolis käimist.