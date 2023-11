Maalikunstnik Orest Kormašov leidis oma kadunud isa asjade hulgast midagi, mis pani teda sügavalt mõtlema

Vaimulik Gunnar Kotiesen sõnas oma ettekandes «Mida peab mees tegema, et täita käsku: olge viljakad ja teid saagu palju?», et kõige suuremad ristmikud tema elus on olnud need, kui on enda elu haakinud teiste elude külge. «Kui me räägime viljakusest, siis räägime sellest, mida saame ise kontrollida. Neljandat last saades tahtsin mina kõigile kohe seda välja öelda, kui naine veel mitte. Mina vastasin küsijatele kohe, et jah, meil sünnib neljas laps. Pastorina tuleb mul ikka seda vastu võtta, mida jumal annab, kuid meil on naise ja jumala kolmekesi siiski läbirääkimise võime ka olemas. Ma ei ole tavaline Eesti mees, kuid ka mina tajusin omamoodi pinget sel ajal. Kui me suudame pinget juhtida, siis see on üks viljakuse aluseid. Kuidas olla viljakas on palju rohkem seotud meie teise viljakusorganiga, mis on aju,» sõnas Kotiesen.