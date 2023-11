Pesukaitsmed on paljude naiste arvates ohutu toode, millega igapäevaselt oma pesu valgevooluse eest kaitsta. See paneb värske ja puhtana tundma ning on heaks abivahendiks juhul, kui menstruatsioon peaks varem algama. Valgevoolust ei peaks aga üldse kartma, sest see on normaalne nähtus!