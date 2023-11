Mõistagi aitab keha rasvaprotsenti vähendada tervislik toitumine ja liikumine. Selgub, et kehakaalu on võimalik langetada isegi teed juues. Kuid millist teed tuleb juua?

Teed sisaldavad erinevaid antioksüdante ja taimseid ühendeid, mis pakuvad tervisele mitmesuguseid eeliseid, vahendab veebileht Eat This Not That. Samuti on leitud, et teatud tüüpi teed aitavad põletada rasva. Alt leiad parimad rasva põletavad teed.