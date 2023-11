Inglismaalt pärit 26-aastane Katey ja tema 25-aastane abikaasa Dan ei varja, et nad on svingerid ning toovad tihti oma magamistuppa uusi inimesi, et koos nendega voodirõõme nautida. Kuigi selline elustiil on isegi paari vanemate ja lähedaste jaoks üsna šokeeriv, on Katey ja Dan oma valikutega rohkem kui rahul.