Teismeeas kuulsaks saanud Zac Efron on vallutanud inimeste südameid juba aastaid. Rollid filmides nagu «Keskkoolimuusikal», «Jälle 17», «Rannavalve» on lennutanud USA näitleja filmimaastiku tippu. Tema tuntusele on kaasa aidanud ka tema hurmurlik välimus — sügavad sinised silmad, veatu naeratus ja musklis keha — no, nimeta üht noort tüdrukut, kes ei oleks tema fänn olnud! Nüüd filmib ta hoogsalt uut filmi, milles on ta pea tundmatuseni muutunud.