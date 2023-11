FOTOD ⟩ Kleidid ja jakid, mis muudavad sind uskumatult saledaks

Võib-olla on igal moediival oma «ikooniline» (nagu seda läänelikult nimetatakse) kleit. Printsess Diana kättemaksuriietus, Björki luigekleit, Angelina Jolie must kleit Oscarite jagamiselt, Marilyn Monroe ihuvärvi kleit, mida ka Kim Kardashian möödunud aastal Met Galal kandis. Ka Kate Middletonil on tohutu kogus imeilusaid rõivaid, lisaks on tal ka terve valik erilisi kleite, mida prints Williami naine on korduvalt kandnud.