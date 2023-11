JÄRELVAADATAV ⟩ Isadepäeva konverents «Miks Eesti mees kardab isaks saada?»

Eestis saavad mehed isaks enamasti natuke hilisemas eas kui naised emaks. Keskmiselt on isad lapse sünnihetkel kolm aastat vanemad kui emad. Viimaste sünniandmete põhjal on kõige rohkem isasid, kes on lapse sünnihetkel 31-aastased. 45-aastaselt on lastetuid mehi umbes 15%, naisi aga 10% (Statistikaamet, 2019).