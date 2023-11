Igal perel on oma väikesed veidrused ja üllatavad harjumused, kuid hiljuti TikTokki postitatud video tekitas paljudes inimestes hulganisti küsimusi perekondade tualetikommete osas. Selgus, et paljudes peredes on üsna tavaline, et emad käivad lahtise uksega tualetis asjatamas ning lasevad oma võsukestel nendega sel ajal jutustada.