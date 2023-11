FOTOD ⟩ Naise jumeka naha saladus: söön kümme porgandit päevas

🥕Porgandid on täis vitamiine, mineraale ja kiudaineid, mis on tervisele kasulikud. Ohtralt porgandeid süües võib keha aga saada liiga palju beetakaroteeni (punakasoranž pigment, mis annab juurviljale oranži värvuse), mille tulemusena võib naha värv muutuda. Seda seisundit nimetatakse karoteneemiaks ja see tuleb sellest, et karoteen on rasvlahustuv molekul. Üleliigne kogus beetakaroteeni ladestub naha pealmisesse kihti ja tekitab kollakas-oranži pigmendi (eriti just peopesades, jalataldadel ja põlvedel). Karoteneemia on aga tervisele enamasti ohutu.