SUUR PESAKOND ⟩ Noor naine on emaks 22 lapsele: sooviksin saada kuni 105 last

Gruusias elav Kristina Ozturk ja tema miljonärist abikaasa Galip on uskumatul kombel lausa 22 lapse vanemad, kellest esimene sündis perre siis, kui naine oli vaid 17-aastane. Kuigi Kristina laste arv on paljude jaoks šokeeriv, on naine öelnud, et ta soovib saada kuni 105 last.