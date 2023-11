Foto on illustratiivne.

Trend nimega vabbing (vagiina tupsutamine – toim) läks kulutulena levima pärast seda, kui üks ameeriklanna postitas TikTokki video, kus ta soovitas naistel kasutada enda vagiinavedelikke parfüümina, et mehi ligi meelitada. Uurime, millega täpsemalt on tegu ja kas see ka toimib? Noh, seda saab ikka igaüks ise öelda!