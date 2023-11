Kui 26-aastane Legacy ja 23-aastane Kenzie tutvusid 2020. aastal Twitteris, siis 26-aastase Amberiga tutvusid nad juba suhtes olles kohtinguäpis Bumble, kus on võimalik ka sõpru otsida. Esmalt just uue sõbra otsingutel olnud naised said üsna kiiresti Amberiga tuttavaks ja pärast esimest kohtumist said nad aru, et neil on uskumatu klapp.