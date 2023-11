Riia moenädal – paljad rinnad, nahk ja asümmeetria

Mood on muutunud ökonoomsemaks igas mõttes. Vastutustundetu materjalide kasutamine ja kiirmoe lühike eluiga on eilne päev. Mood peab teenima tarbijat ja kestma kauem kui vaid ühe hooaja. Variatsioone klassikast võis leida pea kõigist kollektsioonidest, sest inimesed igatsevad midagi, mis kestaks. Muutused klassikas toimuvad aga tibusammul, nii et see pole teema, millel sooviks pikemalt peatuda.