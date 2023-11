PILT ⟩ Vaata, milline näeb Kate Middleton välja lühikeste juustega

Nagu paljud naised, näib ka Kate olevat kiindunud oma pikkadesse juustesse. Viimastel aastatel pole teda eriti nähtud uute soengutega katsetamas. Ja kuigi muudatusi on tehtud, ei muutnud need tema üldilmet. Teda on sageli nähtud näiteks järk-järgulise kardintukaga. 2020. aastal üllatas ta juustega, mis ulatusid vaid veidi üle õlgade. Föönitatud lopsakaks ja laineliseks, oli tulemus endiselt Kate'i tüüpiline välimus.