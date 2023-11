«Abikaasa vend ja tema naine käisid meil külas ja pärast seda avastasingi, et sahtlisse peidetud raha oli kadunud. Hoidsin sularaha hädaolukordadeks pesusahtlis. Läksin oma mehega tülli, sest talle ei meeldinud, et tema venda asjas süüdistan. Tema oli kindel, et raha varastas vennanaine. Rahu sõlmimiseks pidin tunnistama, et eksisin, aga raha pole endiselt ja keegi ei kavatse seda tagastada. Olen kuu aega pagana vihane olnud ega räägi oma mehega. Ma ei tea, mis sellest asjast saab...»