VAU! ⟩ 60-aastane Demi Moore näitas vapustavat keha

Moore avaldas postituse allkirjas, et tal oli septembris võimalus rännata läbi suure kanjoni Colorado jõel koos paljude ilusate hingedega. Esimesel fotol demonstreerib Moore oma kadestusväärselt vormis keha mustades nappides bikiinides, seistes kose all, käed üleval ja silmad kinni. Samu bikiine kannab ta ka teistel piltidel, mil poseerib kaasreisijatega grupipildil, veel ühe kose all ja rõõmsameelses videos. Teistel piltidel on ta valinud sportlikud rõivad, mis matkates on ilmselgelt mõistlik valik.