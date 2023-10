Ameerika Ühendriikidest pärit 43-aastane Joseph, kes kannab ka nime «Ludavik», väitis, et on viimase 23 aasta jooksul end identifitseerinud vampiirina. Tal on ka pärilik haigus porfüüria, mille tõttu ta põleb kergesti päikese käes. Igapäevaselt töötab mees aga turvamehena.