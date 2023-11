ÕÕVASTAV ⟩ Kui naine tegi DNA-testi, sai ta teada kohutava tõe oma isa kohta

Idaho naine kaebab oma kunagise viljakusarsti kohtusse väites, et too kasutas 34 aastat tagasi tema viljastamiseks salaja oma spermat. See on uusim juhtum paljudest, mille on toonud kaasa kodused DNA-testid, mis võimaldavad inimestel oma esivanemate kohta teada saada.