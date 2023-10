Üks suuremaid tüliküsimusi, millega paarid silmitsi seisavad, on nende sõpruskonnad ja kas need meeldivad teisele poolele või mitte. Paariterapeut Georgina Sturmer ütles, et see toob sageli ellu lisastressi ja pettumust. «Võib-olla ei meeldi sulle tegelikult inimesed, kellega su partner aega veedab, või sulle ei meeldi see, kuidas partner käitub, kui ta on oma sõpradega.»