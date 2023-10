Kohalik uuring: kõige enam tõstab õnnetute koolilaste tuju...

Holst märgib, et inimestel on evolutsiooniline surve võimalikult hästi teistega koostööd teha. Selle nähtuse nimi on grupiselektsioon, kus keskkond selekteerib ajas gruppe ehk indiviidide kogumit, mis selles kõige paremini toime tulevad. Gruppide edukuse ei määra ainult selles olevate indiviidide omadused, vaid ka kui hästi nad suudavad ellu jäämiseks omavahel koostööd teha.

«Inimeste eripära teiste loomadega võrreldes peitub selles, et erinevatel põhjustel me teeme koostööd lihtsalt niivõrd palju paremini, et sellest sai meie ellujäämise strateegia. Seetõttu on meie liigi ellujäämise seisukohast kõige olulisem teha koostööd, mille tõttu pühendame tohutult palju aega suhete loomisele ja hoidmisele,» ütleb Holst ning märgib, et tema hinnangul selgitab see ka seda, miks kaasõpilaste tunnustus noortele niivõrd oluline on.