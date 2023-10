Paar on enda sõnul mitmeid aastaid järjest perele jõuluistumisi korraldanud, kuid nüüd tunnevad nad, et on puhkuse ära teeninud. «Broneerisin endale ja abikaasale kolmeks päevaks toreda spaapuhkuse,» avaldab mees, kuidas nad sel aastal jõule veedavad.