KUIDAS TA SEDA TEEB? ⟩ Naine teenib iga kuu ootamatul viisil 10 000 eurot

Üks OnlyFansi modell paljastas, kuidas ta rehitseb igal kuul ligi 10 000 eurot kokku. Selles ta vaid välgutab oma loomulikke karvu kaenla all. 30-aastane Fenella Fox ütles, et on sellest ajast peale, kui ta umbes kuus aastat tagasi oma kehakarvu sotsiaalmeedias pildistama hakkas, teeninud kokku pea 500 000 eurot.