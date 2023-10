Mure tekkis pärast seda, kui naine postitas mitu videot TikTokki endast laulmas ja tantsimas, nähes välja väsinud ja habras. Murelikud helistajad tahtsid veenduda, et tal läheb hästi.

29-aastane Cooney on sisulooja olnud alates 2011. aastast. Tal on kaks miljonit jälgijat ja ta tekitab paljudes vastuolulisi tundeid – oma haiglase kõhnusega pole ta noortele hea eeskuju. Cooney välimus, eriti kehakaal, häirib paljusid jälgijaid, kes on juba aastaid muret tundnud, kirjutab Insider.