VEIDER ISU ⟩ Beebipuudrit vitsutav naine eelistab seda päristoidule

Dreka väidab, et tal pole kunagi esinenud tervise- ega seedeprobleeme, kuid Johnson’s on soovitanud, et nende beebipuudrit ei tohiks süüa, vaid kasutada vaid nahal. «Mulle meeldib süüa beebipuudrit. See maitseb täpselt nii, nagu see lõhnab,» kirjeldas Dreka. «Ma söön seda, et eluga toime tulla. See tekitab minus hea tunde ja teeb mind õnnelikuks. See on sõltuvus, mida ma üritan peatada, aga lihtsalt ei suuda. Kui ma sellele mõtlen, hakkab mul suu vett jooksma. See on jõudnud sinnamaani, et söön beebipuudrit ega hooli isegi päristoidust. Kui mul oleks valida päristoidu ja beebipuudri söömise vahel, valiksin beebipuudri. Ma kulutaksin sellele oma viimase dollari, sest mul on seda nii väga vaja.»