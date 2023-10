50-selt esimese lapse sünnitanud üksikema: siis sai pidutsemisest küllalt

50-aastaselt kunstliku viljastamise abil emaks saanud Kelly Clarke otsustas üsna küpses eas, et soovib last saada. Tema pere ja lähedased olid tema soovile väga vastu ega kippunud teda toetama. Nad leidsid, et ta on lapse saamiseks liiga vana, pealegi ei olnud tal püsipartnerit ja pidi rasestumiseks spermadoonori abi kasutama.

Eelmise aasta märtsis tervitas Kelly siia maailma sündinud tütart Lyla Raet ja kinnitab naeruselt, et see on tema elu parim otsus ja ta ei saaks õnnelikum olla. Perekond, kes alguses sellele otsusele vastu seisis, on nüüd täiesti vaimustuses ja toetavad ema ning last tingimusteta kõiges.