Kuid see reaalsus ei olnud ilmne ühele naisele, kes ärritus väga, kui emaks saades mõistis, kui palju ta peab ohverdama. Värske ema on üllatunud, et ta ei saa päevade kaupa rahulikult toimetada, üksinda telekat vaadata, lõõgastuda ja magada nii palju, kui und on.